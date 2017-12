Les 10 questions essentielles pour relancer votre couple facilement

Il y a des hauts et des bas dans tous les couples, ce n’est pas forcément facile à surmonter et chacun doit faire des efforts. Si vous ne savez pas vraiment quoi faire pour redonner du peps à votre relation, figurez-vous que parfois, poser les bonnes questions peut être salvateur.



Evidemment, chaque couple est unique et a vécu des épreuves différentes mais on est sûres que certaines de nos questions aideront à vous rapprocher. Vous découvrirez sûrement de nouvelles choses sur l’autre et partagerez des moments privilégiés qui ne pourront que consolider votre relation.



Si tu pouvais écrire au toi adolescent que lui dirais-tu ?

Parler de son enfance, ça rapproche. Echanger des souvenirs respectifs, de les raconter, c’est aussi une manière d’en apprendre plus sur l’autre.



Tu ferais quoi si tu gagnais au loto ?

Imaginez la situation : il joue à l’Euro Millions et cette fois-ci, il a les numéros gagnants. Il devient donc millionnaire. Demandez-lui ce qu’il ferait de cet argent si cette hypothèse devenait réalité. Rêver, partager des projets et envisager un bel avenir ensemble, ne peut que vous faire du bien, à condition que ces rêves deviennent réalité.



Qu’est-ce qui le motive tous les jours ?

Il ne fait peut-être pas un métier passionnant mais qu’est-ce qui le motive dans la vie de tous les jours ? Pourquoi a-t-il envie de se battre et de donner le meilleur de lui-même ? Peut-être pour que vous puissiez aller en vacances ensemble plusieurs fois dans l’année, pour vous rendre fière ou bien pour vous acheter un château en Italie (on s’emporte vite) !



Tu suis ton cœur ou ta tête ?

Quand il s’agit de prendre une décision, se fie-t-il à son coeur ou à sa tête ? Il vous répondra les deux, mais demandez-lui ce qu’il choisit le plus souvent. C’est important de savoir comment l’autre pense.



Comment s’est passée ta journée ?

Oui, c’est une question très simple et peu recherchée mais ça fait du bien que l’autre ait envie de savoir comment s’est passée votre journée. La communication et l’écoute dans le couple sont très importantes et elles permettent de se sentir intéressant aux yeux de l’autre.



Quelle serait ta journée parfaite ?

La perfection n’existe peut-être pas mais on peut s’en rapprocher, alors savoir quelle serait la journée parfaite pour votre compagnon peut vous donner des idées pour une prochaine sortie ensemble. Voir que vous avez voulu organiser quelque chose en fonction de ce qu’il aime, le touchera particulièrement.



Si tu pouvais faire trois vœux, quels seraient-ils ?

Oui, d’accord, vous n’êtes pas le génie de la lampe merveilleuse dans Aladin mais savoir de quoi votre partenaire rêve, peut vous aider à avancer vers la réalisation de ces voeux. Soumettez-lui aussi vos voeux et discutez-en. On vous déconseille les voeux du type « la paix dans le monde ». On doute que ce soit un souhait réalisable de nos jours…



Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée ?

Oui, comme nous toutes, vous espérez qu’il vous dise avec un air admiratif, « c’est toi la plus belle chose qui me soit arrivée ». Pourquoi pas du moment que c’est sincère et que ça vient du coeur !



Qu’est-ce que tu ne pardonnerais jamais ?

Question très importante. Chacun a ses limites, il y a certaines choses qui peuvent être pardonnables pour vous mais pas pour lui et inversement. La tromperie par exemple ? Seriez-vous prête à pardonner ? Et lui ?



C’est quoi une relation saine pour toi ?

Chacun ressent des besoins particuliers et attend des choses bien précises de sa relation avec l’autre. En parler, vous permettra de savoir ce que votre partenaire attend de votre couple. Ce qu’il peut donner et ce qu’il espère recevoir en retour.









Buzz Sénégal