Les 12 taximen libérés depuis jeudi : les chauffeurs veulent la suppression de la loi 2002-30 Les 12 taximen arrêtés la semaine dernière pour utilisation de feux antibrouillard, ont été libérés depuis jeudi dernier. Toutefois, les chauffeurs veulent la suppression de cette loi 2002-30 qui a valu à leurs collègues d’être arrêtés.

Dimanche 3 Novembre 2019

« Il y a une absence totale de communication autour de cette loi. C’est une loi inconnue et obsolète qu’il faut modifier », a confié Modou Seck, responsable du Regroupement des taximen de Dakar à la RFM.

Et de poursuivre, « il est inconcevable que l’on arrête des chauffeurs pour utilisation de feux antibrouillard.

Pour Moustapha Sourang coordonnateur du Mouvement des transporteurs routiers, a appelé les syndicats des transporteurs routiers à s’unir pour mieux défendre leurs droits.

A rappeler que le commandant de la gendarmerie de Dakar, avait souligné que parmi les chauffeurs arrêtés, figuraient également des chauffeurs de véhicules particuliers.



