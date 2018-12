Les 16 ‘’thiantacounes’’ veulent saisir la Cour de Justice de la CEDEAO

S’ils ont récemment suspendu leur grève de la faim suite à l’intervention de la direction de l’administration pénitentiaire, les 16 ‘’thiantacounes’’ inculpés dans le cadre du double meurtre de Médinatoul Salam, n’ont pas pour autant abandonné la lutte. Ils comptent, avant 2019, saisir la Cour de Justice de la CEDEAO pour attaquer l’Etat du Sénégal sur leurs longues détentions provisoires, depuis 6 ans.



Cette confidence a été faite par une partie de leurs familles, l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED) et Amnesty qui faisaient face à la presse le 24 décembre 2018.











