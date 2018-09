Les 5 causes principales de divorce chez les couples mariés depuis des décennies Si vous avez récemment divorcé après vingt ans de mariage ou plus, ou si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, vous n'êtes pas seul. Les séparations tardives, appelées parfois “divorce gris“ sont en hausse. En 2010, un divorce sur quatre concernait des quinquagénaires, une tranche d'âge deux fois plus exposée qu'en 1990, selon le National Center for Family and Marriage Research de l'université Bowling Green (Ohio).





Pourquoi les couples se séparent-ils, après une si longue vie commune. Que faut-il faire pour ne pas les imiter?

Les cinq causes principales de divorce chez les couples mariés depuis des décennies:



1. Ils s'éloignent



Le divorce sur le tard survient rarement à cause d'un événement soudain, explique Stan Tatkin, auteur de Wired for Love. Il s'agit plutôt d'un processus lent. “Un peu comme une assiette incassable que l'on fait tomber à répétition“, dit-il. “Des micro-fêlures apparaissent, jusqu'à atteindre un seuil critique qui fait que l'assiette vole en éclats."

C'est pourquoi de nombreux couples qui se séparent sur le tard disent qu'ils se sont tout simplement éloignés. C'est souvent un choc pour les amis et la famille, comme lorsque Al et Tipper Gore se sont séparés en 2010, après quarante ans de mariage.



Plusieurs raisons peuvent alimenter cette frustration souterraine, mais on retrouve souvent les mêmes thèmes. “L'un des partenaires, la femme le plus souvent, a le sentiment qu'elle s'est trop sacrifiée", poursuit Stan Tatkin. "Elle a parfois mis sa carrière de côté pour élever les enfants. Elle ressent l'usure de la relation qui était souvent à sens unique."



2. Leur âge



L'âge a son importance. Une grande différence d'âge qui ne posait pas de problème au début de la relation peut devenir pesante plus tard, explique-t-il. Les partenaires, arrivant en milieu de vie, ont parfois soudain envie de repartir à zéro. Selon lui, ''une mise à jour physiologique et biologique] du cerveau" survient à certains moments de l’exihaque fois que cela survient, on veut revenir en arrière.]i" Entamer une relation avec une personne plus jeune permet à certains de satisfaire cette envie.



3. Ils s'ennuient

Selon Steve Siebold, coach psychologique spécialisé dans le renforcement mental et auteur de 177 Mental Toughness Secrets of The World Class, l'ennui est un autre facteur. “Vivre 24 heures sur 24, sept jours sur sept avec la même personne peut, selon la relation, conduire à l'ennui“, dit-il. Dans certains cas, les gens ne font plus d'efforts. “Vous prenez votre travail et vos loisirs au sérieux, vous assurez, mais vous n'êtes plus ce partenaire attentif et attrayant. Vous vous reposez sur vos lauriers."



4. Les problèmes d'argent



Un rapport différent à l'argent et des difficultés financières peuvent avoir raison de votre couple. L'un des partenaires peut être cigale et l'autre, fourmi, ajoute Steve Siebold. “Les activités des enfants, les dépenses ordinaires et le coût des études supérieures peuvent finir par vo]ius endetter“, constate-t-il.



5. Le sexe



L'incompatibilité sexuelle peut s'aggraver, estime Jessica O'Reilly, auteur de The New Sex Bible et sexologue à Astroglide. “Les changements hormonaux qui surviennent avec l'âge peuvent provoquer d'importantes fluctuations de la libido. Même si les différences de désir se ressentent à tout âge, celles-ci, s'aggravent parfois avec le temps."





