Les 8 aliments à éviter pour ne pas avoir de boutons

Notre alimentation influence considérablement sur notre épiderme. Même s’il est difficile d’arrêter certains aliments, pensez au moins à limiter les quantités. Pour éviter les boutons, voici les dix aliments dont il faut se méfier:



1. La banane

La banane est très bonne pour la santé, surtout quand elle est consommée le matin. Cependant il est déconseillé d’en consommer en quantité à cause de son indice glycémique de 62 … Ce qui n’est pas le plus approprié pour pour une peau nette.



2. Le fromage

Le fromage, que ce soit le gruyère, l’emmental, l’édam, le bleu de Bresse, le brie et le camembert, ils sont tous fabriqués à base de lait de vache écrémé .Celui-ci n’est pas très bénéfique pour la peau. Choisissez plutôt des fromages à base de lait de chèvre ou de brebis. Ceci contrairement au lait de vache ne favorise pas la sécrétion de sébum.



3. Le croissant

Les croissants sont gourmands mais bourré de «mauvais» nutriments : sucre raffiné, acides gras, sodium. Si vous en raffolez, limitez-vous à deux ou trois croissants par semaine.



4. La pomme de terre

Frite ou en purée, la pomme de terre est toujours très succulente. Pourtant, elle figure parmi les aliments qui donnent des boutons. Il ne faut pas en manger trop souvent. Aussi, elle est au même rang que les céréaliers raffinés. Alors, optez plutôt pour les légumes secs.



5. Les pâtes

Les pâtes sont faciles et rapides à préparer, Vous en mangez tout le temps? Sachez que c’est ce qui provoque les boutons. Pour éviter les problèmes de boutons, les pâtes complètes feront l’affaire.



6. L’alcool

Quand vous buvez, c’est votre taux de testostérone qui augmente. L’alcool contient souvent du sucre qui est mauvais pour votre peau! Limitez votre consommation d’alcool à un ou deux verres durant vos prochaines soirées.



7. Les bonbons

Qui dit «bonbons» dit «sucre», «pic d’insuline» et «sécrétion de sébum». En plus, ils sont mauvais pour vos dents et votre silhouette. En les esquivant, vous éviterez tous soucis !



8. Le pain de mie blanc

Le pain de mie blanc est très apprécié et pourtant, le fait d’en manger régulièrement incite aussi l’apparition des boutons sur la peau. Cet aliment est à base de farine blanche est très riche en glucose qui augmente et la sécrétion de sébum, résultat : vous avez des boutons sur le visage. Afin de les éviter, optez pour le pain de mie complet à base de farine complète extraite.

















ayanawebzine.com