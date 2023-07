Les Baye Fall veulent reboiser 3000 plantes sur la corniche de Touba, dimanche

La communauté des Baye Fall, en collaboration avec l’ONG Touba Ca Kanam et la direction des eaux et forêts, envisage de reboiser dimanche au moins 3000 pieds sur la corniche de Touba (Diourbel, centre), a confié à l’APS le porte-parole du Khalife des Baye Fall, SerignE Dame Soda Fall.



« Sur instruction du khalife général des mourides, nous allons, ce dimanche, en collaboration avec l’ONG Touba Ca Kanam, les eaux et forêts, procéder au reboisement de la corniche de Touba et ses alentours », a déclaré M. Fall dans un entretien avec l’APS.



« Au moins 3 000 plantes composées principalement de caïlcédrats seront plantées au niveau de la corniche de Touba et ses alentours. De même, des grilles de protection pour arbres, d’un montant de près de 20 millions de francs CFA sont mobilisées pour cette opération », a poursuivi M. Fall.



Cette « grande opération » de reboisement de la corniche de Touba, est une instruction du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a-t-il insisté, rapporte l'Aps.