Les Bleus champions du monde: l’énorme coup de gueule de Batum contre "les gens qui disent bravo Africa pour votre victoire"

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

"C’est l’Afrique qui a gagné". Nicolas Maduro, président du Venezuela, mais aussi des journalistes italiens ou bien encore le présentateur du Daily Show aux Etats-Unis, ils ont été nombreux à vouloir attribuer le sacre de l’équipe de France championne du monde à l’Afrique. Et ce n’est pas du tout du goût de Nicolas Batum.



Le joueur de l’équipe de France de basket et des Charlotte Hornets en NBA a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. Et il n’a pas mâché ses mots.



"Désolé de mon langage mais les gens qui disent ''bravo Africa pour votre victoire'' allez tous bien vous faire foutre !, lâche Nicolas Batum. Je porte fièrement le maillot bleu avec «France» écrit en gros, j'ai gagné des trophées et médailles avec l'équipe de France depuis que j'ai 15 ans, je chante La Marseillaise, je crie haut et fort que je suis français quand je suis aux USA. Alors j'ai un prénom et un nom camerounais, mais nous tous on se bat et on joue pour la France car nous sommes nés ici, avons grandi ici, avons appris notre sport en France, avons la fierté d'avoir la nationalité française."



"On gagne pour la France, pour les jeunes Français qui nous regardent et aspirent à faire de même et porter haut les couleurs de la France. Soyons fiers de ça. Vive la république et vive la France !", conclut-il.













Rmc

