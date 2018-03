Les Chefs d'Etat Macky SALL et Recep Tayyip Erdoğan se sont rendus hier en fin d'après-midi sur les chantiers de l'Arena (Images) Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Mars 2018 à 14:51 | | 0 commentaire(s)| Après avoir présidé le Forum économique sénégalo-turc au CICAD, les Chefs d'Etat Macky SALL et Recep Tayyip Erdoğan se sont rendus hier en fin d'après-midi sur les chantiers de l'Arena et du marché d'intérêt national de Diamniadio. 🇸🇳🇹🇷









Accueil Envoyer à un ami Partager