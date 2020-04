Les Chinois futurs habitants de l'Afrique (Ahmed Khalifa Niasse).

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Les lendemains de guerre sont souvent suivis d'un partage du monde au profits des nantis. Ce fut le cas à Berlin pour la colonisation et à Yalta pendant la guerre froide. Aujourd'hui , après le Covid 19, la même logique prévaudra-t-elle? Dans l'affirmative la faible densité de population en ce qui concerne l'Afrique permettra de mettre en place un scénario. A savoir donner la moitié est du continent à se partager entre la Chine et l'Inde pour trois milliards d'habitants issus de ces deux pays. L'excès d'habitants n'y pouvant plus être contenu .

La suite logique de cette approche voudrait que l'autre moitié du continent, c'est-à-dire la moitié ouest de l'Afrique, soit, elle, à partager entre l'Europe et les USA. Les Européens montrent de plus en plus leur engouement pour un continent ensoleillé et chaud. Avec des plages de sable doré, quelques fois platiné, pour ne pas dire argenté. Il y a aussi la forêt où on peut effectuer la chasse.

D'autre part la météo y est défavorable à certains microbes, à certains virus.

Donc l'exode inversé du Nord vers le Sud n'est plus une chimère.

Sans être cynique , ce Covid 19 pourrait être un moyen d'élaguer les mauvaises herbes, selon ceux qui pensent vouloir prendre notre place sur notre propre continent.

C'est juste une réflexion par rapport à ce qu'on voudrait faire de nous. N'oublions pas qu'à partir de leurs satellites qui sont au dessus de nos têtes ils filment, photographient et enregistrent tout. Connaissent mieux que nous les sentiers qui séparent nos villages......

Cela ramène à ma mémoire la fameuse Sourate Des Djinns. Lorsque que les djinns, regardant la terre à partir de l'espace disent:" Dieu a-t-Il voulu éradiquer les habitants de la terre ? Ou , alors, voudrait-Il leur salut ? "



Dr Ahmed Khalifa Niasse



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos