Les Chroniques du Doyen – Macky Sall, plébiscité à Touba (Par Majib Sène) L’accueil que Touba a réservé au Président Macky Sall, à l’occasion de l’inauguration de l’hôpital Cheickh Ahmadou Khadim de 300 lits, se passe de commentaires. Jamais de mémoire, un chef d’État du Sénégal, n’a eu un accueil d’une telle ampleur, colorée, enthousiaste et débordant de passion.



Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

L’appel de Serigne Mountakha Bassirou Mbacke, Khalif Général des Mourides demandant à tous de réserver à son hôte le meilleur des accueils, a été très largement entendu et les consignes données respectées voire appliquées à la lettre. Macky Sall a été ovationné de partout dans un élan unanime par des populations heureuses d’avoir sur leur sol, un hôpital de niveau 3 , sans doute le plus moderne de la région.



D’ailleurs, dans le domaine de la santé, le Président Macky Sall a fait des bonds remarquables comme en témoignent les hôpitaux de Kedougou, de Matam, de Tambacounda, de Agnam et la réfection de ceux existants. Un programme de construction d’hôpitaux à Tivaouane, à Saint Louis, Kaffrine, Sédhiou et Ziguinchor sera mis en oeuvre très prochainement . Pour ce faire, plusieurs centaines de milliards sont mobilisés pour dessiner une carte sanitaire séduisante pour le Sénégal.



La particularité du Président Macky Sall, c’est de privilégier l’action par rapport à la parole car, il est un homme d’action que rien ne peut détourner de ses objectifs intelligemment réfléchis. Son leadership sur le plan continental, se déploie comme étendard au vent raison pour laquelle, sa place est garantie partout où on parle et décide de l’avenir de l’humanité. Dès lors on ne peut qu’être fier d’avoir un guide intelligent, travailleur et toujours attaché au travail bien fait. C’est heureux que parmi ses collaborateurs, il peut compter sur un homme de la dimension du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr qu’il a félicité et encouragé publiquement à l’occasion de cette inauguration. Plaise à Dieu que le président Macky Sall ait le temps et les moyens de réaliser les nobles ambitions qu’il a pour le Sénégal.



Majib Sène

