Les Dg retraités dans la ligne de mire de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019

Pour son second mandat, le président de la République veut serrer la ceinture. Il veut se débarrasser des mauvaises pratiques de son premier mandat.



En décidant de réduire le train de vie de l’Etat, le Président Sall a dans sa ligne de mire des directeurs généraux qui devraient aller à la retraite. Aujourd’hui, on a comptabilisé au moins 5 Directions générales de structures de l’Etat qui sont occupées actuellement par des personnes qui devraient partir à la retraite depuis des années.



Certainement, le président qui était au fait des occupations contraires à la législation du travail n’attendait qu’après l’élection présidentielle pour prendre des décisions allant dans ce sens.













walfquotidien

