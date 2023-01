« Les Échos de la Destination Sénégal »: L’ASPT lance sa lettre d’informations mensuelle

Le lancement de ce nouveau support est intervenu lors de l’ouverture du Salon Internationale du Tourisme (FITUR), premier rendez-vous de l’année pour les professionnels du Tourisme du monde qui se tient du 18 au 22 janvier 2023 à Madrid.



Cette revue du tourisme propose de grands reportages sur les sites et attraits touristiques, des notes de voyages, des articles sur l’actualité de l’industrie du Voyage et du Tourisme.



‘’Les Echos de la Destination’’ permet partagera régulièrement avec les acteurs du tourisme, des informations utiles notamment aux professionnels et aux amoureux de la destination. Cette newsletter communique également sur l’agenda culturel et touristique de la Destination et fait l’annonce des grands évènements abrités par le Sénégal.