Les ICS pacifient leur cohabitation avec les riverains: «Les problèmes d’échappées de gaz presque plus à l’ordre du jour»

les problèmes d’échappées de gaz, je ne dis pas qu’ils n’existent plus, mais ce n’est presque plus à l’ordre du jour. Il peut y avoir parfois quelques échappées. Et à chaque fois, des discussions sont engagées avec les maraîchers, dans l’objectif de les aider, parce qu’ils sont venus dans la mine pour travailler.



De plus en plus, notre cohabitation se pacifie. De plus en plus, nous discutons et nous échangeons avec eux pour essayer de trouver des solutions, avec l’aide du top management

Mais la demande sociale va toujours crescendo, ce qui est inhérent à la nature de la vie humaine. Et chaque fois qu’il y a des besoins nouveaux, il appartient à l’entreprise de voir comment les prendre en charge.

Aujourd’hui dans toute l’Afrique de l’Ouest, les ICS sont la seule entreprise qui donne gratuitement de l’eau à une bonne frange de la population. Il s’agit notamment de 18 villages sur la conduite de Tounde Thioune, du village de Darou, d’une partie de Mboro et de tous les villages qui sont entre Darou Seguel et Keur Alé Gaye. L’entreprise alimente gratuitement en eau plus de 30.000 habitants, pour un débit cumulé de 150m3/h

Et depuis le début de la pandémie au Sénégal à ce jour, l’entreprise dote le dispensaire de Tivaouane de 500 litres de carburant, pour faire fonctionner les ambulances et autres, pour la bonne prise en charge des malades