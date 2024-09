Les Législatives au Sénégal décryptées par Babacar Fall : Dates, modalités et sièges à pourvoir Dans un entretien avec Leral, Babacar Fall, membre du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie Participative et à la Bonne Gouvernance (Gradec), apporte des éclaircissements sur les élections législatives prévues le 17 novembre au Sénégal. Il y aborde la question du choix de la date des Législatives, les modalités de déroulement, ainsi que la méthode de détermination du nombre de sièges à pourvoir et le nombre de députés élus dans chaque département.



