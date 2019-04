Les Maîtres-Chanteurs de la période post-électorale : « Exécutez-vous où on vous accuse de rouler pour Idrissa Seck et Sonko !! » Il y a des moments dans la vie d’une Nation où l’occasion fait le larron et c’est le cas de certains, soi-disant politiciens, qui, prétextant d’un statut de chargés de mission ou de proches des hautes autorités, ternissent l’image de marque de la République. Après les élections présidentielles hautement remportées par son Excellence Monsieur Macky SALL, les maîtres-chanteurs pullulent à Dakar et à l’intérieur du Pays, menaçant d’anciens Ministres, des Directeurs et Administrateurs de sociétés, de les dénoncer, les accusant de fleureter avec l’ancien Premier ministre Idrissa Seck ou le Candidat malheureux à la dernière élection, Ousmane Sonko. Le modus operandi utilisé est de porter ces informations auprès de la Première Dame, afin que cela puisse arriver rapidement à la Présidence. Dans ce groupe, il y a des chargés de mission à la Présidence, des promoteurs immobiliers, des spéculateurs fonciers, des courtiers de promotion aux postes de responsabilité, comme ils aiment se faire appeler.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Cette situation est à condamner et leurs cibles sont invités à les dénoncer auprès des autorités sécuritaires ou de porter plainte. Car, c’est inadmissible que des gens veuillent sacrifier des citoyens honnêtes par la délation et la calomnie pour leurs intérêts personnels. Ces maitres-chanteurs sont avertis, car nous les connaissons bien.



Ces genres de pratiques doivent cesser. Qu’on laisse les meilleurs Sénégalais travailler. Les Sénégalais ont besoin de rupture, et c’est pourquoi on demande au président de la République de siffler la fin de la récréation, et de ne pas se fier à ces oiseaux de mauvais augure qui polluent l’environnement de l’administration sénégalaise.



A suivre sur leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos