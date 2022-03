Les Nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 09 mars 2022

• Monsieur Diégane SENE, précédemment Président du Conseil de surveillance de l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE), est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA).



• Monsieur Cheikh BAKHOUM, Ingénieur Informaticien, précédemment Directeur général de l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE), est nommé Directeur général de la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA).



• Monsieur Oumar BADIANE, Titulaire d'un Master II en Développement, option Gestion de Patrimoine culturel, est nommé Directeur du Patrimoine culturel au Ministère de la Culture et de la Communication, poste vacant.



• Monsieur Oumar Ben Khatap DANFAKHA, Conseiller aux Affaires culturelles, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de la Culture et de la Communication, en remplacement Monsieur Ibou SENE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



• Monsieur Ibrahima NGOM, Conseiller aux Affaires culturelles, est nommé Inspecteur technique au Ministère de la Culture et de la Communication.



• Monsieur Ibrahima DIEDHIOU, Professeur assimilé, est nommé Directeur de l'Ecole nationale supérieure d'Agriculture (ENSA) de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.



• Monsieur Ibrahima THIAM, Professeur titulaire, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences économiques et sociales (UFR SES) de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.