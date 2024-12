Les « Retrouvailles des Linguères » : Un événement pour booster les femmes entrepreneures au Sénégal

La première édition des « retrouvailles des Linguères» aura lieu ce dimanche 29 décembre au Jet Café Beach. Elles seront plus de 30 femmes entrepreneures à exposer leurs produits.



D'après DakarActu, l’initiatrice de l’événement, Awa Diop dite Linguère, une technicienne supérieure en télécommunications, souhaite mettre en œuvre une vente privée exceptionnelle pour ne pas dire un fabuleux marché de Noël avec des articles comme de la lingerie fine, des produits bio, l’habillement chic, des bijoux et accessoires, des tissus, de la maroquinerie locale etc.



Ayant constaté les difficultés que les femmes entrepreneurs ont pour vendre leurs produits ou même se faire un nom, Mme Diop s’est engagée à d’abord regrouper les femmes battantes et les booster afin qu’elles puissent mieux faire reconnaître leurs produits et leurs marques. Mais aussi, créer une clientèle et de nouvelles prospections afin à mieux écouler leurs marchandises.



Mme Diop n’entend pas se limiter à cette première. Son souhait est d’étendre l’événement, dont l’entrée est gratuite, dans la sous-région et même au niveau international. Ainsi, elle donne rendez-vous à toutes les «Linguères» qui souhaitent relever le défis. Les marraines de cette édition sont Keisha Khadija Dème alias Adja nationale et Marième Sida Sarr de Staffing agency, relate la même source.