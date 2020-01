Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les Révélations d'AL-Thabi, Imam d’une Mosquée à Liverpool sur Sadio Mané Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 11:39 | | 0 commentaire(s)| adio Mané n’est pas un homme qui cherche les projecteurs. Il est naturellement humble et discret, selon plusieurs témoignages de ces proches. «Mané est heureux d’être à l’écart des projecteurs», selon l’imam de la mosquée Al Rahma, dans le quartier de Toxteth à Liverpool.

Selon le chef religieux, l’attaquant sénégalais de 27 ans aide souvent au nettoyage des toilettes de cette une mosquée de Liverpool. «Il vient souvent à la mosquée. Chez lui, il a une Bentley, mais il vient à nous dans une voiture banale, alors il est incognito. Ce n’est pas quelqu’un qui recherche la lumière. Il n’y a pas d’arrogance», déclare l’imam à la BBC.



Selon l’imam de la mosquée de Liverpool, cela s’explique par ses origines modestes. «Sadio vient d’une communauté pauvre. C’est le genre de gars qui va aider. Il a beaucoup d’initiatives et a contribué à la construction d’une mosquée dans son village d’origine», a ajouté Al-Thabi.



L’international sénégalais, Sadio Mané, vient d’être sacré ballon d’or africain 2019, une distinction décernée par la confédération africaine de football au meilleur joueur africain de l’année.



Mané connu pour son humilité, n’a pas caché sa joie lors de la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football à Hurghada, en Egypte.



Quatrième au classement mondial du Ballon d’or devant l’Egyptien Mohamed Salah (5e) et l’Algérien Riyad Mahrez (10e), les deux autres finalistes, Sadio Mané, 27 ans, est le deuxième sénégalais a recevoir ce trophée.



Son compatriote Elhadji Ousseynou Diouf a reçu ce titre à deux reprises en 2001 et en 2002.



Son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018 tandis que Mahrez avait remporté le titre en 2016.



