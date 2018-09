Les Sénégalais, Le Web Et La Pornographie ! Avec la force de pénétration du mobile au Sénégal et le développement de la technologie 4G, le partage d’informations et la promotion des plateformes de partage de vidéos deviennent de plus en plus accessibles. Une aubaine pour les sénégalais adeptes de pornographie.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 16:52

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le classement Alexa du top 10 des sites web les plus consultés au Sénégal, fait mention d’une plateforme web assez particulière, puisque proposant du contenu pour adultes. Et alors, les Sénégalais sont portés sur le XXX, y a-t-il de quoi fouetter un chat ?



C’est que ce site tant décrié au niveau des media traditionnels et des media d’informations en ligne, ne présente peu ou prou, qu’un chapelet de victimes dont visiblement, l’atteinte à leur vie privée est le point commun le plus manifeste. Soit une vidéo détournée, ou fuitée via WhatsApp soit sur les réseaux sociaux régulièrement alimentés par des débats qui font la chronique sur les ébats sexuels de lutteurs, de personnalités publiques, de femme de marabouts, de people, ou tout simplement le photomontage de la Première dame du Sénégal, hélas. Quelle tristesse ! Ce qui constitue du pain béni pour les chroniqueurs web et sites d’informations en ligne.



Les Sénégalais et la pornographie : Seneporno



Ce serait un truisme que de le dire, le top 1 des sites web en terme de trafic vidéos au Sénégal reste bel et bien un site pornographique Seneporno tant l’actualité des faits divers à résonance sexuelle le prouve tous les jours. Il enregistre des taux d’audience allant jusqu’à 150.000 vues en l’espace de 24h. Vous demanderez vous bien si ce sont des Sénégalais de la planète mars ! Eh non, c’est bien des Sénégalais vivant au Sénégal. Oui, ce pays où les vertus de mougne, de kersa et diom sont encore chantées sur tous les toits.



Les medias en ligne qui font la promotion d’un media indésirable.



Entre le marteau de la quête aux vues, la recherche de trafic, de monétisation accrue, et l’enclume de la morale, les médias, en particulier ceux en ligne, ont une position des plus ambigües. Tout en se défaussant sur certains principes déontologiques et moraux, ils ne se privent pas de faire la promotion –à leur corps défendant ? – de telles vidéos. Alors qu’une partie de la solution résiderait en ce qu’un black-out le plus total soit réservé à de pareilles productions.



Cause ou effet, l’actualité porno a de beaux jours devant elle



Les esprits chagrins et nostalgiques d’un certain type de Sénégalais, voueront au diable ce type de sites parce qu’étant la cause de toutes les turpitudes et autres déviances de notre société. Et si c’était plus simplement que le Sénégalais avait changé, balayant sa pudeur naturelle et autres vertus au profit d’un voyeurisme pur et dur ? Et si ce site n’était que le réceptacle de pulsions longtemps refoulées qui éclatent au grand jour ? Dans tous les cas, un « ndeup » national ne serait pas de trop pour y apporter les réponses idoines, ici et maintenant !



Cheikh Bamba Ndao http://www.publitecho.net

