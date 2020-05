Les Sénégalais bloqués à Dubaï, bientôt de retour

Les Sénégalais bloqués à Dubaï sont plus que jamais déterminés à rentrer dans leur pays d’origine. D’une source sûre, demain ils iront à l’aéroport pour voir à combien s’élèvent les pénalités qui leur sont imposées par la compagnie aérienne d’Emirates. Ils ont décidé de les payer eux-mêmes afin de rentrer au Sénégal, avant qu’ils ne soient expulsés de leurs hôtels.



« Emirates n’y est pour rien en ce qui concerne notre rapatriement, le Sénégal avait déjà décidé de fermer ses frontières, donc quand Emirates nous a envoyé des messages pour que l’on amène les billets, ils nous ont fait savoir qu’il y avait des pénalités à payer », explique la source.



Poursuivant son propos, elle confirme que dans tous les autres pays concernés, ce sont leurs gouvernements qui ont payé ces pénalités. « On nous a demandé de nous adresser à notre Ambassadeur, on l'a informé et il nous a dit qu’il ne peut pas payer des pénalités pour 59 personnes. Imaginez, au Congo ils étaient plus de 300 personnes et c’est leur pays qui a payé toutes leurs pénalités et ils sont rentrés chez eux », raconte notre source.