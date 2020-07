Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les TIC, les jeux et les enfants : un enfant de 8 ans ruine sa mère en dépensant 3000 euros sur sa Xbox Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 12:05 | | 0 commentaire(s)| Fin 2020, la gamme des consoles de Microsoft verra débarquer la Xbox Series X. Un nouveau pas en avant pour le constructeur et l'occasion de rappeler à votre bon souvenir une anecdote comme seul le monde des jeux vidéo sait nous en proposer.

C’est le cas du petit Léon, 8 ans de Brighton, qui s’est fait très plaisir sur le contenu additionnel proposé par ses jeux préférés : Minecraft et Roblox. Sans se rendre compte qu’il dépensait l’argent de sa maman, il s’est offert pour plus de 3 000 euros de skins et autre contenus additionnels, en une vingtaine de transactions seulement.



Au moment de recevoir sa facture de carte de crédit, la mère du petit Léon a tout simplement explosé, comme elle le raconte pour LadBibble :

« J’ai mis une seule fois les informations de ma carte pour lui offrir un add-on à 4,99€. C’était sensé être une exception… Je ne savais pas que mes informations resteraient enregistrées dans le système et que mon fils pourrait les utiliser pour acheter encore plus. Quand j’ai vu la facture, je suis devenue folle, je lui ai dit que j’allais vendre sa Xbox ! »



Le geste de Microsoft

Le pauvre petit Léon, qui ne se rendait évidemment pas compte des conséquences de ses achats sur les finances de sa mère, n’aurait pas eu de cadeau pour Noël cette année sans le geste de Microsoft.



Alors que les remboursements ne sont autorisés que 14 jours après achat, et que la facture était arrivé 3 semaines après le drame, Microsoft a décidé de faire un geste en remboursant la maman, tout en rappelant les outils de contrôle parental présents sur leur plateforme... Beau joueur.





