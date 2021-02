Les Thiantacônes en deuil : Sokhna Walo Mboup , la mère de Serigne Saliou Thioune n’est plus La grande faucheuse a encore frappé le monde religieux. Les Thiantacônes sont en deuil suite au rappel à Dieu de Sokhna Walo Mboup.

La mère du khalife de Serigne Cheikh Béthio a rendu l’âme aujourd’hui, nous dit le site assirou.sn. Elle était hospitalisée dans une structure sanitaire à Dakar.



Sokhna Walo Mboup sera inhumée ce mercredi au cimetière de Bakhiya à Touba. Leral.net exprime sa vive compassion à sa famille, ses proches et à toute la Oummah islamique. Par la Grâce de DIEU que le paradis soit sa nouvelle demeure pour l’éternité.



