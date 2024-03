Les Thiessois ”attentifs” aux solutions du programme ”Tabax”, selon Boubacar Camara

Le candidat à l’élection présidentielle Boubacar Camara a déclaré mercredi, que les Thiessois ont été “attentifs” aux solutions contenues dans le programme de la coalition ”Kamah 2024” dénommé ”Tabax” (construire en wolof) pour lutter contre ”la pauvreté, l’ignorance, le chômage, l’insécurité et la maladie” au Sénégal, rapporte L'Aps.



‘’Le Sénégal traverse des moments difficiles marqués par la pauvreté, l’ignorance, le chômage, l’insécurité et la maladie (qui) sont les cinq grandes plaies du Sénégal, pour lesquelles nous avons des solutions dans notre programme +Tabax+ (construire en langue wolof)’’, a dit Boubacar Camara au deuxième jour de son séjour à Thiès.



Le capital humain joue un rôle important dans ce programme, a dit M. Camara, qui s’est rendu dans plusieurs endroits pour rencontrer les Thiessois.



Il a été, par exemple, dans les marchés, mais aussi au siège de l’association des cheminots à la retraite, pour leur exposer son programme de réhabilitation et de relance du chemin de fer. Une vision à laquelle ils ont ”adhéré”, a-t-il dit.



Le candidat de la coalition ”Kamah 2024” a indiqué avoir aussi mis l’accent sur son projet de transfert de la capitale administrative du Sénégal à Thiès.



”Nous avons fait le tour du Sénégal et nous avons constaté que le moment est venu de procéder à un changement important pour que le Sénégal puisse se mettre sur les rails”, et Thiès avec, a dit Boubacar Camara, relate la même source.



Se félicitant de l’attention qu’accorde les électeurs ”aux propos des candidats”, il pense que cette campagne tranchera d’avec les précédentes, marquées par le ”folklore”.



Il en tire la conclusion selon laquelle ”les gens veulent le changement, mais pas n’importe quel changement”.



”Ils veulent, a-t-il poursuivi, des gens posés, corrects, qui connaissent l’Etat et qui sont expérimentés.”