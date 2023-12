Les abeilles sèment la panique au village de Ndia

Les populations du village de Ndia, dans la commune deNgaye, région de Thiès, ont vécu hier une journée d’enfer. C’est parce qu’un essaim d’abeilles a fait irruption dans le village, pour dicter sa loi. Ce fut le sauve-qui-peut, dans une grande inquiétude, chacun essayant de sauver sa peau. Et les abeilles se sont principalement attaquées au chef de village et à la dame Maï Gaye qui était alitée, tous les deux ont été blessés.



Heureusement, il n’y a pas eu de grands dommages, mais n’eût été la réaction rapide de Dr. Cheikh Gadiaga, Maire de la commune, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Il a en effet vite câblé l’autorité administrative et les dispositions idoines ont été prises pour convoyer sur place, le service d’hygiène, qui a pu faire revenir le calme et la sérénité. Les agents ont également pu identifier les abris des abeilles, en attendant une opération de démantèlement.











L'As