Les accidents de la route sont les causes principales des pathologies traumatiques

Samedi 10 Décembre 2022

Les accidents de la route font des ravages au Sénégal et ne sont pas sans conséquences sur le plan sanitaire. Ils constituent les principales causes des pathologies traumatiques notées dans les structures sanitaires. La révélation est du président de la Société sénégalaise de chirurgie orthopédique et traumatologique (Sosecat), Pr André Daniel Sané, qui participait aux 11es journées de la Sosecat. «Il y a la pathologie orthopédique et traumatologique dans ses différents aspects pour voir ce qu'il y a à faire sur le plan de la prise en charge mais aussi la cible de ces pathologies», explique-t-il, relate L'As.



A l’en croire, ce congrès va essentiellement s'intéresser à la pathologie de la cheville et du pied. «La prise en charge répond à beaucoup de contraintes. Il n'y a pas de couverture pour les patients pour les pathologies traumatiques. C'est la famille qui prend souvent en charge les frais», se désole-t-il. Interpellé sur le nombre de personnes affectées par ces pathologies, Pr Sané indique qu’il n'y a pas de statistiques fiables. «Beaucoup d'études ont été faites. Nous avons comme objectif de créer un registre des pathologies traumatiques pour permettre d'avoir sur toute l'étendue du territoire le listing de toutes ces lésions et leur teneur». Hormis les pathologiques traumatiques, Pr Sané est revenu sur les pathologies orthopédiques. Et c’est pour se désoler du fait que les populations aient recours à la médecine traditionnelle en cas de pathologie orthopédique. «Ce que nous recevons le plus souvent sur le plan des pathologies orthopédique sont les séquelles qui ont été soit mal prises en charge, soit prises en charge par la médecine traditionnelle», souligne-t-il avant d’ajouter : «Nous avons une population jeune et la pathologie traumatique est très importante. La population jeune bouge beaucoup et nous avons des facteurs exogènes comme les moyens de circulation. Il y a beaucoup de facteurs qui concourent à la fréquence de l'accidentologie, surtout en interurbain mais aussi dans les manifestations», affirme-t-il. Il ajoute que la pathologie traumatique s'attaque plutôt aux sujets jeunes, mais les séquelles vont se révéler 20 à 30 ans après.



631 cas d'accidents ont été recensés dans la région de Thiès en une année



Orthopédiste et traumatologue à l’hôpital régional de Thiès, Pr Mohamadou Moustapha Niane estime que l'impact des accidents de la circulation autoroutière sur la traumatologie est très important. «Dans le monde, on compte jusqu'à 1,3 million de morts par an sur les routes, et 50 millions de blessés. L'impact est beaucoup plus importante sur les pays à faibles revenus comme le Sénégal», soutient-il. A l’en croire, ces traumatismes sont devenus un fléau très important au Sénégal. «J'ai fait une étude sur les accidents des motos Jakarta dans la région de Thiès, mais en une année, 631 cas d'accidents ont été recensés»



