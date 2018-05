Les acteurs de la santé de radicalisent : Ils sont en grève aujourd’hui, demain et vendredi

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mai 2018 à 10:07 | | 1 commentaire(s)|

Grève de soixante-douze heures le mardi 08, mercredi 09 et vendredi 11 mai 2018. Poursuite de la rétention des informations sanitaires et sociales ; boycott des activités de la campagne de distribution des médicaments, entre autres. Tel est le plan d’actions de l’Alliance des syndicats autonomes de la Santé et de l’Action sociale (Asas) constituée par le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) et le Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (Sudtm), « And Gueusseum ».



Dans une déclaration, le secrétaire général du Sutsas, Mballo Dia Thiam et Cie soulignent que l’écrasante majorité de leurs camarades rencontrés lors des différentes tournées, sont courroucés par l’absence de réaction du gouvernement et le traitement salarial discriminatoire des travailleurs de l’Etat.













Walf Quotidien

