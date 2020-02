Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les aliments à éviter pour un bébé de moins d'un an Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 14:23 | | 0 commentaire(s)| "Puis-je lui donner ce fruit ? Et ce légume ? Pour la viande, ça n’est pas trop tôt ?". Quand arrive l’étape de la diversification alimentaire, les jeunes parents se posent mille et une question et c’est normal ! Découvrez quels sont les aliments à éviter pour un bébé de moins d’un an...





Le début de la diversification alimentaire se fait à partir de 4 à 6 mois et ce, pour des raisons purement physiologiques. En effet, le lait ne suffit plus à couvrir tous les besoins de l’enfant. En parallèle, son appareil digestif est déjà bien développé et les dents commencent (tout juste) à pousser. Bébé est prêt à découvrir de nouvelles saveurs !

Cependant, la diversification alimentaire doit être progressive. L’astuce que donnent les pédiatres est d’introduire un aliment nouveau à chaque fois. L’ordre n’a pas d’importance et chacun y va de ses recommandations (commencer par les légumes pour certains, par les fruits pour d'autres...). Soyez malins ! Si tout va bien, il aura découvert chaque famille d’aliments au cours de sa première année.



Certains aliments sont à exclure avant 1 an



Découvrir chaque famille d’aliments, oui. Mais tout n’est pas bon à prendre. Vanessa Bedjaï-Haddad et Déborah Ohana, nutritionnistes, nous disent tout.



Les légumes



La plupart des légumes peut être proposé pendant la diversification tant qu'ils sont cuits et mixés. Un conseil cependant, mieux vaut éviter au début ceux qui ont un goût trop fort ou qui sont peu digestes comme “les poivrons, les salsifis, le choux à feuilles, le céleri, les petits pois ou les navets…”. Avant 1 an, évitez les crudités (pour la mastication notamment).

Parce qu’ils sont également peu digestes et donc responsables d’inconforts digestifs, les légumes secs sont aussi à éviter avant l'âge de 12 mois comme “les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots secs…”

Les fruits



Comme les légumes, tous les fruits peuvent être donnés aux nourrissons à condition qu’ils soient cuits et mixés. Certains fruits bien mûrs peuvent être consommés crus, pelés, râpés ou écrasés comme “les pêches, les poires, les pommes, les bananes, les raisins…”



Les protéines



Prenez des précautions en ce qui concerne l’oeuf qui est considéré comme un produit allergène. L’idéal serait de l’introduire en toutes petites quantités puis de les augmenter par la suite.

En raison de la présence de métaux lourds et de contaminants chimiques dans certains poissons, mieux vaut éviter la consommation de ceux qui peuvent potentiellement en contenir : “anguilles, barbeaux, brèmes, carpes et silures” par exemple. Limitez également l’espadon, le marlin, le siki, le requin et le lamproie chez les bébés. En revanche, favorisez les poissons neutres en goût comme le cabillaud.

Il n’y a aucune restriction quant au type de viande, si ce n’est qu’il est indispensable de bien la faire cuire : en effet, il ne faut rien donner de cru à bébé afin d’éviter les risques de toxoplasmose. Attention aussi à donner les bonnes quantités de protéines (les parents en donnent souvent en excès).



Les produits laitiers



Il est formellement interdit de donner du fromage au lait cru aux nourrissons en raison du risque de transmission de germes pathogènes, dont la listéria notamment. Seuls les fromages au lait pasteurisé ou à pâte cuite peuvent leur être donnés. N’oublions pas que notre bébé n’a pas toutes ses défenses immunitaires !

Sucres



Pour ce qui est des sucres, Vanessa Bedjaï-Haddad a des recommandations claires : “Des cas de botulisme transmis par l’ingestion de miel ayant été rapportés chez le jeune nourrisson, la consommation de miel est proscrite chez le nourrisson âgé de moins de 1 an”. Elle ajoute : “l’absence d’intérêt nutritionnel et éducationnel à donner du pain et surtout des biscuits aux nourrissons ainsi que les risques de fausse-route qu’ils font encourir chez les plus jeunes justifient de ne pas proposer ces aliments avant l’âge de 1 an pour le pain et 18 mois pour les biscuits". La fausse-route survient au moment ou un corps étranger se bloque dans le pharynx et obstrue les voies aériennes. Elle peut causer l'asphyxie. Évitez donc les aliments mous (pain, biscuits) ou collants (bonbons) qui peuvent rester bloqués dans la gorge. Sont également à éviter les fruits tels que les cacahuètes, les pistaches, les amandes ou les noix.



Peut-on supprimer le lait infantile de l’alimentation de bébé ?



Le lait infantile reste le principal produit laitier consommé par le nourrisson (500 ml jusqu’à 1 an), il ne peut donc pas être entièrement remplacé par d’autres produits tels que des yaourts ou du fromage par exemple. Bien qu’ils assureraient les apports en calcium et en protéines nécessaires, cela ne serait pas le cas des nutriments tels que le fer et les acides gras. Il en est de même pour les boissons végétales (lait d’amande ou lait de soja) ou le lait de vache : ils ne peuvent pas se substituer au lait infantile.



Le conseil en plus...



Selon Déborah Ohana, "l’idéal est d’avoir des aliments le plus brut possible. En effet, il est important de tendre vers l'alimentation la plus naturelle de manière à faire découvrir le vrai goût des aliments à bébé."







Source: magicmaman.com



