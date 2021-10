Les arnaques d’une vendeuse en ligne Placée sous mandat de dépôt le 9 septembre dernier, la dame A. Kane a été traînée en justice par neuf de ses clientes. Ces dernières avaient commandé auprès d’elle, du matériel électroménager, des chambres à coucher ou du salon.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021

Vendeuse en ligne de plusieurs articles, A. Kane a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d’escroquerie. La prévenue a sur son tableau de chasse neuf victimes qui n’arrivent pas à recevoir leurs commandes. A. Thiam qui avait versé 250.000 et 60.000 francs pour avoir une chambre à coucher et un poste téléviseur pour meubler sa chambre, court toujours derrière son argent. F. K. Sylla et O. Wade ont payé respectivement 225.000 et 250.000 francs pour se procurer une chambre à coucher et un salon. Après avoir versé un acompte de 280.000 FCfa, Baleyara n’a, depuis le mois de mai dernier, reçu sa chambre à coucher, tandis que M. T. Diallo attend toujours son climatiseur d’un montant de 150.000 F Cfa.

Pour se dédouaner, la mise en cause a soutenu qu’elle était clouée au lit pendant un mois. “Pour A. Thiam, la télé est disponible. De même que la chambre à coucher, mais elle m’avait demandé de les garder, le temps qu’elle déménage. Entre-temps, j’ai chopé le coronavirus et j’ai arrêté mes activités. Si je n’étais pas en prison, j’allais leur rembourser car l’argent est dans mon compte”, s’est-elle défendue.



D'aprés Rewmi, le ministère public qui a relevé l’existence de manœuvres frauduleuses, a requis 3 mois d’emprisonnement, dont 1 ferme. Conseil de la prévenue, Me Baba Diop a plaidé la relaxe pour l’escroquerie. Il a demandé au tribunal de condamner sa cliente à rembourser les sommes dues. Après délibéré, la comparante a été relaxée et condamnée à payer la somme globale de 1.370.800 FCFA

