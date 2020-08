Les arnaqueurs de retour : qui est cette autorité à qui des charlatans ont grugé plus de 600 millions F Cfa ? D’où tient-elle cet argent ? Est-ce le contexte de tension économique et sociale ? Est-ce la pandémie qui fragilise le Sénégalais ? Ou bien nos concitoyens sont-ils seulement naïfs ? Une autorité bien connue du public a été arnaquée par des charlatans d’une somme de plus …600 millions F Cfa. Qui est-elle ? D’où tient-elle cet argent ?

Il y a moins d’une semaine, leral.net en partageant une information, lançait aussi une alerte sur des arnaqueurs qui ciblent certaines personnes pour se faire du fric.



Pourtant l’info que nous tenons aujourd’hui est plus que renversante car c’est une autorité bien connue qui a été grugé de plus d’un demi-milliard, ou 600 millions de francs CFA pour être plus précis.

Et bizarrement tout le processus d’arnaque dont on nous a révélé cadre presque avec les pratiques qu’on avait dévoilées il y a un an…



Cette personnalité a été contactée par des charlatans-arnaqueurs. A huis clos, ils ont discuté avec lui, lui démontrant comment ils peuvent en un rien de temps, faire de lui, l’une des plus grosses fortunes du Sénégal, voire même de l’Afrique de l’Ouest…

Magie ou habilité, selon une source proche de cette personnalité, ils ont presque fait « jaillir » des billets en dollars, en euros et CFA, comme pour lui montrer comment cette manne financière promise va arriver.



Mais dans le pacte entre les parties figure le « Soutoura ou Top Secret ». Donc comme souvent c’est le cas, ne n’est qu’après une grosse désillusion qu’on ose raconter à certains proches.



C’est ainsi que cette autorité se faisait presque mystérieux auprès des siens sur des appels téléphoniques, des bains rituels qu’il faisait avec un rythme de vie qui a presque changé. Il était souvent très pensif, voire même rêveur…



Après plusieurs sacrifices faits à la maison, ou par ces « marabouts », les promesses tardaient à se réaliser. C’est au moment où ces arnaqueurs se faisaient de moins en moins accessibles, que cette personne dont nous taisons le nom a commencé à se « réveiller ».



Au finish, en faisant son bilan, il n’en revenait pas…Plus de 600 millions lui ont été arnaqués.



Mais le hic est qu'il n'a pas voulu porter plainte de peur de faire ébruiter l'affaire.



Notre source, à la question « Fane la dieulé khaliss bob ou yeup (Où a-t-il puisé toute cette manne financière ?), a préféré mettre fin à cette information.



