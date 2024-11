Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les artistes Sidy Diop et Dieyna nominés aux « Victoires de la musique guinéenne » Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

Les chanteurs sénégalais Sidy Diop et Dieynaba Baldé alias ‘’Dieyna’’ figurent sur la liste des nominés à la sixième édition des Victoires de la musique guinéenne (VDMG) prévue le 20 décembre prochain à Conakry, ont révélé les organisateurs à l’APS.



Sidy Diop est nominé dans la catégorie du « meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest », précisent-ils dans un communiqué de presse.



Quant à Dieyna, elle est sélectionnée dans la catégorie « meilleure collaboration » sur le titre « Amène moi » chanté en featuring avec l’artiste guinéenne Manamba Kanté.



L’évènement sera retransmis en direct sur les chaînes de télévisions partenaires et les réseaux sociaux, assurent les organisateurs, nous dit L'Aps.



Par ailleurs les organisateurs annoncent la tenue d’un « Salon de la musique guinéenne », du 17 au 19 décembre 2024, sur les thématiques : « Formations, masterclass, exposition, networking, conférence et management ».



« Les Victoires de la musique guinéenne sont un tremplin culturel majeur qui récompense la créativité de nos artistes et contribue fortement à la promotion et au développement de la filière musique », selon les organisateurs.



Cette cérémonie des Victoires de la musique guinéenne a été initiée en 2019 par le journaliste culturel Aboubacar Mamadou Camara.



