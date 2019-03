Les astuces infaillibles pour mixer vos pagnes wax avec bon goût

Voici 5 conseils pour mixer vos pagnes sans frôler le fashion-faux-pas.

1- Répéter les couleurs

Les imprimés sur vos pagnes doivent avoir au moins une couleur en commun. Les couleurs ne doivent pas correspondre parfaitement, mais elles doivent être suffisamment proches pour censer se marier.



2- Choisissez un pagne avec de grands imprimés et un autre avec de petits imprimés

Si vous avez des imprimés de la même taille, votre tenue n’aura pas forcément une belle harmonie visuelle. Pensez aux impressions en termes de taille, et choisissez une grande taille et une taille plus petite pour aller ensemble.



3- Mélanger deux pagnes avec les mêmes imprimés mais dans des couleurs différentes.

Des imprimés identiques et de la même taille, dans des couleurs différentes peuvent très bien se marier. Selon nous, cette possibilité donne d’ailleurs les plus beaux assemblages.



4- Utilisez un tissu uni pour allier deux imprimés qui ne sont pas censés se marier à première vue

Parfois, deux imprimés qui ne se marient pas du tout, ont besoin de quelque chose d’uni pour les allier. Choisissez une couleur unie qui correspond aux deux imprimés et mettez la couleur unie bien en évidence entre les impressions.



5- Suivez la règle du 60-30-10 lorsque vous associez 3 pagnes sur la même tenue.

Si vous mélangez trois pagnes différents, nous vous conseillons d’appliquer la règle du 60-30-10. Le pagne avec les imprimés les plus imposants doit prendre jusqu’à 60% de la tenue, celui avec des tailles moyennes d’imprimés 30% et les plus petits imprimés 10%. Cet équilibre va permettre de donner un aspect global harmonieux.











