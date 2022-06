Les auxiliaires de police de Thiès en grève : Cinq revendications sur la table de Macky Sall Depuis plusieurs jours, le FRAPP sensibilise sur le moral en berne de certains agents des forces de défense et de sécurité. Après la grève des agents pénitentiaires qui a duré 72h, aujourd'hui, les auxiliaires de police de Thiès, de Dakar...sont en grève, renseigne le FRAPP, à travers un communiqué envoyé à Leral.

L'élément déclencheur a été la non augmentation de leur salaire par le président de la République, alors que les auxiliaires de police ne sont payés que 90.000 FCfa par mois.



Les auxiliaires de police (AP) de la 6e et 7e génération appelés AP6 et AP7, ont décidé de refuser de sortir aujourd'hui, pour protester contre leur exploitation par l'État du Sénégal.



Ainsi, ils demandent:

- l'augmentation de leur salaire

- une prime de risque

- une meilleure qualité des repas qui leur sont servis

- une prise en charge sanitaire

- de meilleures conditions de logement (voir photo)



Le FRAPP soutient ces auxiliaires de police, victimes, eux aussi, de l'oppression de l'État néocolonial.







