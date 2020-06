Les avocats de Karim Xrum Xax comptent introduire une demande de liberté provisoire

Les avocats de Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax vont introduire une demande de liberté provisoire pour des raisons de santé. L’un d’eux Me Khoureychi Ba s’est entretenu avec la Rfm.



« Son état de santé est extrêmement inquiétant, tout ce que nous avons pu faire en rapport avec le Procureur général, c’est d’abord d’accélérer la délivrance du jugement, le parquet du Dgi est saisi donc pour finaliser le rapport d’appel. Et auourd’hui même si c’est fini le parquet général sera saisi et il restera aux services du Procureur général de nous trouver au plus vite une date, un enrôlement même s’il le faut en chambre du conseil afin qu’on puisse plaider la liberté provisoire en attendant que le fonds du dossier soit plaidé », a-t-il déclaré.

Leral.net

