Les avocats de Khalifa Sall sur le versement de la caution: « Il s’agit d’une offre de cautionnement et non d’une offre de remboursement. « Monsieur Khalifa Ababacar SALL porte à la connaissance de l’opinion publique, nationale et internationale, qu’après avoir vainement sollicité une liberté provisoire, d’abord sur le fondement des contestations sérieuses qu’il oppose dans le cadre des poursuites menées à son encontre, puis sur le fondement de son immunité parlementaire, initialement contestée, puis formellement reconnue avant d’être levée dans des conditions scandaleuses, et sur l’insistance de sa famille, de ses proches ainsi que de nombreuses personnes de bonne volonté, il a déclenché, ce jour, une procédure aux fins d’obtenir la liberté provisoire contre cautionnement.



Les biens offerts en cautionnement sont constitués, d’une part par quatre biens immobiliers qui figuraient dans sa déclaration de patrimoine et, d’autre part et en majeure partie, par des biens immobiliers que des proches et personnes de bonne volonté ont accepté d’engager pour permettre de réunir la valeur suffisante pour la recevabilité de la demande de cautionnement.



Il s’agit d’une offre de cautionnement et non d’une offre de remboursement.

Cela signifie que Monsieur Khalifa Ababacar SALL continue de contester le bien fondé des poursuites et réitère à cet égard :

– qu’il a géré des fonds politiques que le Conseil Municipal de la Ville de Dakar a formellement attesté lui avoir votés ; – qu’en raison de leur nature, l’utilisation de fonds politiques ne fait pas l’objet de justification, et les Autorités Publiques qui, aujourd’hui encore, gèrent des fonds politiques, ne donnent pas et ne peuvent pas donner de justificatifs relatifs à l’utilisation desdits fonds politiques ; – et que les supports administratifs de la mise à sa disposition des fonds politiques, qui ont été établis, en toute bonne foi et sans aucune intention délictuelle, non par lui, mais par les comptables publics concernés, étaient connus de tous comme constituant des documents de pure forme, de sorte que l’allégation de faux est hypocrite et pernicieuse.

L’évolution de la procédure a fini par édifier définitivement tous les sénégalais, et tous les observateurs de bonne foi, que les poursuites menées à son encontre résultent d’une instrumentalisation de la Justice à des fins strictement politiques consistant à l’écarter de l’élection présidentielle de Mars 2019.

Les sénégalais constateront d’eux-mêmes, les jours et semaines à venir, une accélération inédite de la procédure en raison de cet agenda politique.

Quoiqu’il en soit, Monsieur Khalifa Ababacar SALL n’a jamais entendu se soustraire à la justice et les griefs élevés à son encontre seront nécessairement appréciés par la justice un jour.

En invoquant son immunité parlementaire, aujourd’hui levée, et en sollicitant maintenant la liberté provisoire contre cautionnement, Monsieur Khalifa Ababacar SALL est uniquement animé par :

– sa volonté de faire respecter les lois de ce pays, à commencer par l’Exécutif, l’Assemblée Nationale et les Juges ; – son désir ardent de remplir pleinement le mandat de député du Sénégal que le peuple souverain lui a confié ; – et sa préoccupation légitime de pouvoir assurer la défense de son honneur dans de meilleures conditions que celles de la détention.

Le cautionnement qu’il accepte de faire aujourd’hui ne saurait donc être interprété, d’une façon ou d’une autre, directement ou indirectement, comme une reconnaissance de responsabilité, encore moins de culpabilité.







Monsieur Khalifa Ababacar SALL reste confiant que la justice des hommes le rétablira un jour dans son honneur aujourd’hui allègrement bafoué.

Dans tous les cas, la Justice de Dieu, elle, est inéluctable, infaillible et implacable.



Dakar, le 05 Décembre 2017

Pour M. Khalifa Ababacar SALL

Le Collectif d’Avocats chargés de sa défense



