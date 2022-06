Les banques centrales encore très en retard par rapport à l'inflation

Les grandes banques centrales sont aujourd’hui perdues dans le cadre de leur mandat de stabilité des prix. En avril, l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis sur 12 mois s’élevait à 8,3 %, en légère baisse par rapport aux 8,5% du mois de mars, et la jauge privilégiée par la Réserve fédérale américaine en matière d’inflation, à savoir l’indice de base des dépenses de consommation personnelle (qui exclut l’alimentaire et l’énergie), atteignait 4,9 %, contre 5,2 % en mars. Or, la manière dont procède la Fed constitue précisément l’inverse de ce qu’elle devrait faire.Source : https://www.lejecos.com/Les-banques-centrales-enco...