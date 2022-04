Les bienfaits de l'aumône (Sarakh)

Le messager d'Allah (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Chaque jour, lorsque les serviteurs se réveillent, deux anges descendent et l'un d'entre eux dit :



-" O Seigneur ! Donne à celui qui dépense !". Et l'autre dit :

-" O Seigneur ! Donne l'altération [la dégradation] à celui qui ne dépense pas "

rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

Et l'aumône complète l'obligation religieuse, comme il est mentionné dans le hadith d'Abou Houréïra (qu'Allah soit satisfait de lui):



(Et s'il y a un manque dans son obligation religieuse, le Seigneur (le Puissant et le Haut) dira :

{ Regardez si mon serviteur a des actes accomplis volontairement afin de compléter le manque dans l'obligation }. Puis, on fera ainsi avec toutes ses actions) rapporté par Tirmidhi.