Les «bons chiffres» de la répartition de leurs sièges à l’Assemblée: Yewwi a 53 députés et Wallu 27, selon Oumar Sy Oumar Sy, le Secrétaire administratif de la commission nationale électorale au sein de Yaw était à la barre du Jury du dimanche, ce 21 août.D’après Bes Bi, les chiffres donnés par Oumar Sy au Jdd sont importants dans ce contexte. Puisque Me Abdoulaye Wade affirme que son parti est «la première force de l’opposition parlementaire».

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Août 2022 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

«En réalité, Yewwi à 53 députés et Wallu 27. C’est ça les bons chiffres. Quand vous allez dans les départements qui ont été gagnés par Wallu parce qu’ils portaient la bannière, il y a des députés issus de Yewwi qui ont été investis dans ces départementslà. Quand vous les retirez de ces départements et que vous les ajoutez à notre cagnotte, c’est ça qui donne 53 députés pour Yewwi et 27 pour Wallu», a-t-il précisé.



Mais il reste à savoir combien sont-ils les élus du Pds parmi les 27 de Wallu. Et combien Pastef en a parmi les 53 de Yaw. Parce que le parti de Sonko conteste les chiffres des Libéraux.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook