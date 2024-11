Les bons plans avec Orange Aïcha : Une cliente satisfaite partage son expérience, Par Maty Dieng, Cliente fidèle d’Orange Sénégal En tant que cliente d'Orange Sénégal, je tiens à partager mon expérience avec les services de fidélisation proposés par Orange Aïcha. Mon témoignage est celui d’une cliente initialement déçue, mais qui a été conquise par des gestes concrets et attentionnés de l’opérateur.



Au début, j’étais très en colère contre Orange, à cause d’expériences qui ne répondaient pas à mes attentes. Mais tout a changé grâce à Orange Aïcha, qui a transformé mon ressenti, en m’offrant des services sur-mesure et une véritable attention à mes besoins.



Un service client qui va au-delà des attentes

Parmi les avantages qui m’ont particulièrement marqué :



Accès aux salons d’honneur : un luxe inestimable, surtout lors de mes voyages professionnels et personnels.



Courses gratuites : une aide précieuse pour mes déplacements et mes petites courses du quotidien.



Hier, Cheikh Ibra Fall Diouf, un voyageur à bord d’un vol de Turkish Airlines, a vécu une expérience des plus agréables grâce à Orange Aïcha. Alors qu’il attendait son vol, ce qui devait être une longue attente de plus de trois heures, s’est transformé en un moment de confort et de sérénité.



Grâce aux services de conciergerie d’Orange Aïcha, Cheikh Ibra Fall Diouf a pu profiter d’un salon confortable, où il a mangé, bu, et même dormi en toute quiétude. Mais le plus impressionnant, c’est l’attention personnalisée qu’il a reçue : alors qu’il s’était assoupi, l’équipe Orange Aïcha s’est assurée qu’il ne manque pas son vol, en le réveillant à temps et en prenant soin de tous les détails.



Des services pour soi et pour ses proches

Cheikh Ibra Fall Diouf témoigne : « Même si je ne voyage pas, j’ai la possibilité d’offrir ce service à mes amis. Avec Orange Aïcha, c’est un véritable privilège que de pouvoir partager cette qualité d’attention et de confort avec mes proches ».



Acheter à l’étranger et recevoir au Sénégal : Orange m’a permis de simplifier mes achats en ligne, en prenant en charge leur transport jusqu’à chez moi.



Ces attentions ne sont pas des promesses vides : elles sont une réalité pour les clients fidèles d’Orange. J’ai même reçu des cadeaux qui ont renforcé mon sentiment d’être valorisée par l’entreprise.



Un service à étendre



Cependant, je pense qu’Orange pourrait encore améliorer ses services de conciergerie. Pourquoi ne pas étendre ces prestations à d'autres domaines de la vie quotidienne, comme les démarches administratives ou la planification d’événements ? Avec un tel potentiel, Orange Aïcha pourrait simplifier encore davantage la vie de ses clients.



Je précise que cet article n’est pas une publicité, mais le témoignage sincère d’une cliente satisfaite. Orange Sénégal a su regagner ma confiance grâce à des actions concrètes et une qualité de service irréprochable.



Pourquoi choisir Orange Aïcha ?



Orange Aïcha, c’est bien plus qu’un service de conciergerie : c’est une solution sur-mesure, pour simplifier le quotidien. Que ce soit pour :



Trouver un appartement,

Faire vos courses,

Profiter des services aéroportuaires,

Ou encore préparer votre rentrée,

Vous pouvez compter sur leur expertise et leur réactivité.



Pour toute information :

📞 600221

📧 aicha@orangesargal.sn



Avec Orange, la fidélité n’est pas qu’un mot : c’est un engagement. Merci pour cette expérience unique et inoubliable.



Maty Dieng

Cliente heureuse d’Orange Sénégal

