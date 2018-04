Les boutiques des épouses du défunt khalife des mourides, cambriolées

Depuis le décès du Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, l’insécurité s’implante de manière grandissante dans la localité de Keur Ngana situé dans le département de Diourbel, arrondissement de Ndindy. Les populations n’arrivent plus à dormir tranquilles à cause des nombreux vols de bétail de plus en plus fréquents dans cette zone.



Et pas plus tard que dans la nuit du dimanche au lundi dernier, un groupe d’individus y a fait une descente pour dévaliser trois boutiques et un atelier de couture. Le réveil a été brutal pour les victimes. Parmi elles, deux épouses du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké et l’épouse de son chauffeur.



Les cambrioleurs ont emporté beaucoup de marchandises. Selon Abdou Ndiaye, un des porte-paroles des habitants dudit village, du vivant de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, ils n’ont jamais eu ce genre de problèmes. Mais c’est depuis sa disparition qu’ils souffrent d’une insécurité grandissante dans la zone. C’est la raison pour laquelle ils interpellent les autorités étatiques, notamment le président de la République, pour réclamer une brigade de gendarmerie.











L’Observateur