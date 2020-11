Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les castings de Marodi TV : Un espoir pour les candidats, un tremplin pour les talents Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 12:46 | | 0 commentaire(s)| C’est une véritable marée humaine qui a campé devant le Centre Culturel Blaise Senghor ce samedi.



Une marée humaine pleine d’espoir qui porte en ligne de mire le succès réel et palpable des anciens candidats aux castings, à l’image de Ndeye Marie ou Virginie, actrices et étudiantes ; Kiné, actrice de « POD et Marichou » depuis l’obtention de son BAC, sur le point de décrocher son MBA en droit des affaires ; Waadioubakh dont les seules armes étaient le talent et la passion ; Sidy de Ninki Nanka qui est à la fois banquier et acteur ; et plusieurs autres qui se sont découvert de nouvelles passions.

Un autre exemple encore plus frais dans les souvenirs est le succès de Lala de la série Maîtresse d’un homme marié, entrepreneure dont la carrière sur le petit écran a démarré en 2019 qui a remporté le SOTIGUI Award du Meilleur Espoir Africain en 2020.



Cette grande motivation de plusieurs milliers personnes témoigne d’une part du succès concret de la production cinématographique au Sénégal, succès qui fait la fierté Africaine au-delà de nos frontières, et d’autre part de la nécessité pour les acteurs que nous sommes de toujours innover pour promouvoir notre culture et nos talents locaux : acteurs, stylistes, décorateurs, artisans et artistes de manière générale.



Parler du manque d’espoir des jeunes candidats aux castings sans évoquer la source d’espoir que représentent les contenus de Marodi TV serait une maladresse.



Aujourd’hui plus que jamais, Marodi TV s’engage à nourrir cet espoir en donnant une chance à tous les candidats à travers de nouveaux castings qui seront organisés, en prenant en compte le vif intérêt manifesté par les candidats qui partagent notre passion.



Marodi TV, inspiré par vos émotions !

