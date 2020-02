Les chefs de village réclament à Macky Sall leurs véhicules Au moment où le président de la République annonce la suspension de l’achat des véhicules administratifs jusqu’à nouvel ordre, les chefs de village, eux, lui demandent de leur rendre leurs véhicules qui leur ont été octroyés, puis réquisitionnés en faveur, en autres, de l’armée. C’est ce qu’a déclaré Mamadou Faye, le président de l’Association des chefs de villages, ce vendredi, sur la Rfm.

« On nous avait octroyé des voitures qui ont été retirées en 2012. Le 4 avril 2017, le Président Macky Sall avait promis de nous les restituer avec une certaine somme d’argent, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien vu, alors que nous utilisons notre propre argent pour effectuer des missions de service public.



Ces voitures nous servaient à aller régler des litiges et même transporter des malades démunis dans certains cas. Nous demandons vraiment au Président de nous les restituer, car nous avons besoin », a-t-il dit.

