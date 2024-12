Les chiffres clés du budget 2025

Le budget 2025 du Sénégal marque un tournant significatif dans la gestion des finances publiques. Présenté par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, ce mercredi 11 décembre en Conseil des ministres, il met l'accent sur la rationalisation des dépenses et la mobilisation des recettes. Voici les chiffres clés :



📉 Budget global : 6 614 milliards FCFA



En baisse par rapport à 2024 (7 003 milliards FCFA).



Diminution de 389 milliards FCFA (-5,55 %).





Ce montant inclut les dépenses courantes, les investissements et l’amortissement de la dette.



💰 Recettes fiscales attendues : 4 359 milliards FCFA



Augmentation de +180 milliards FCFA (+4,31 %) par rapport à 2024 (4 180 milliards FCFA)





🛒 Acquisitions de biens et services : 415 milliards FCFA



Réduction de -13 milliards FCFA (-3,04 %) comparé à 2024





🏛️ Budgets des institutions



1. Présidence : 49 milliards FCFA (-38,75 %).





2. Assemblée nationale : 19 milliards FCFA (-5 %)





3. Primature : 11 milliards FCFA (-56 %).







📊 Déficit budgétaire : 7 % du PIB



Objectif de réduction à 3 % d’ici 2027.





📈 Croissance économique prévue : 8,8 %



Cette Loi de Finances 2025 vise un équilibre entre rigueur budgétaire et maintien des ambitions de développement. Elle illustre la volonté de renforcer les recettes fiscales, tout en limitant les dépenses non essentielles.



Conclusion



" Ce budget traduit l’engagement de l’État à rationaliser les dépenses tout en stimulant la croissance. Les défis à venir s’annoncent nombreux, mais les efforts de mobilisation des ressources semblent prometteurs. "















