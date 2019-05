Les chiffres de la criminalité entre 2017 et 2018 : 565 cas d’infractions sexuelles sur 21 363 affaires pénales Alors que le débat est polarisé par la recrudescence des viols et meurtres sur les femmes, le magistrat Boubacar Ndiaye Fall a révélé qu’il y a eu 565 cas d’infractions sexuelles entre 2017 et 2018 sur 21 363 affaires pénales jugées par les tribunaux sénégalais durant cette période, rapporte "Enquête".

Et même si ce chiffre concernant les infractions sexuelles paraît important, c’est le trafic de drogue qui ravit la palme avec 4755 cas, soit 22,3% des cas. L’homicide involontaire suit avec 2166 cas. L’abus de confiance est également fréquent avec 1946 cas. L’escroquerie, avec 1466 cas, passe devant le meurtre, pour 176 affaires jugées.



Le magistrat a présenté ces chiffres lors de la conférence-débat sur le thème « Insécurité et justice privée : quelle lecture à l’aune de l’actualité récente au Sénégal ?», organisée samedi par la Ligue sénégalaise des droits de l’homme.

