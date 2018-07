Les chiffres fous des tests de Ronaldo à la Juve

Passé au crible des médecins de la Juventus dernièrement afin de valider son transfert à Turin, Cristiano Ronaldo a pu encore démontrer qu’il jouissait d’une condition physique hors normes.

On comprend mieux pourquoi Cristiano Ronaldo tient à tout prix à déménager de Madrid à Turin cette fameuse machine anti-gravité dont il avait fait l’acquisition auprès de la NASA, moyennant la coquette somme de 2 millions d’euros. Grâce à ce dispositif développé pour les entraînements des astronautes, CR7 et ses 83kg sur la balance ne pèsent plus que 20kg quand il s’agit de forcer un peu sur le travail musculaire. Un soulagement évidemment pour les articulations…

Là réside peut-être le secret d’un joueur fascinant dans sa constitution physique. Une exception parmi les footballeurs que les médecins de la Juve ont découverte avec stupéfaction lors de la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de tout contrat. Désormais Bianconero, le Portugais à cette occasion a bluffé son monde, affichant des données dignes d’un jeune joueur de 20 ans à peine. Du haut de ses 33 ans…

Le quotidien sportif espagnol AS a pu se procurer certains résultats des tests passés par le phénomène à Turin. Des enseignements sur lesquels communiquait volontiers le Real Madrid à l’époque et qui se confirment année après année. Ronaldo accuse ainsi un taux de masse graisseuse à 7%, quand un professionnel de 15 ans son cadet tourne plutôt autour des 10 ou 11%. Même comparatif flatteur pour le patron de la Selecçao en termes de masse musculaire: 50% contre 46% en moyenne pour un joueur de 20-25 ans.











