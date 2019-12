Les clients de Ecobank dans le désarroi Depuis 72h, cette banque ne paye pas en caisse et évoque un problème de réseau. Leurs clients qui n'arrivent pas à entrer dans leurs fonds, sont dans le désarroi et dénoncent cette situation



" Hier, ils avaient annoncé que seules les agences de Keur Massar, Yoff et Point E sont fonctionnelles. Mais que dalle ! Voilà qu’à Keur Massar, l’on nous dit que la banque ne peut pas payer plus d’un million.



Les gens sont laissés à eux-mêmes alors qu’ils ont des urgences, des transactions et des malades à prendre en charge. C’est irrespectueux et la banque devrait payer le préjudice et les dommages causés à ses clients depuis 72h. Les clients de Ecobank sont désemparés ", dénonce cet internaute sur un Forum Facebook. La banque quant à elle n'a pas communiqué sur le problème.



