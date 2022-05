Les comptes de la Senelec bloqués: Vers un retour des délestages ?

Ce serait une mauvaise nouvelle pour les Sénégalais déjà au bord du gouffre avec cette situation socio-économique tendue.



Il y aurait une forte menace sur la distribution de l’électricité. La raison? Le blocage des comptes de la Senelec. Et, dans quelques jours, le pays risque de se retrouver dans un black total, révèle Senenews.



A l’origine du blocage des comptes, il s’est agi, rapporte Libération, d’une saisie attribution de créances sur 6,9 milliards de Fcfa pratiquée sur les héritiers de feu Yakhara Wade après une décision de justice.



Senelec qui parle « d’escroquerie au jugement » a porté plainte devant le doyen des juges et réclame un dédommagement de 7 milliards de Fcfa pour le préjudice subi.



A ce jour, les comptes sont toujours bloqués. Et cette saisie met dangereusement en péril la continuité du service public de distribution de l’électricité, confessent les avocats de la Senelec dans leur plainte.



Les héritiers ont pu obtenir des banques le versement de 436 millions de Fcfa.

Pour rappel, la société Itoc Sa avait fait geler les comptes de la Senelec.



Le contentieux entre les deux parties avait porté sur la qualité du combustible (fuel oil 380 Cst) livré en juin 2010 par Itoc-sa et qui a fait l’objet d’un arbitrage, au mois de novembre 2018, auprès du tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris (Cci).