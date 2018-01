Les concessionnaires rejettent 4 milliards de francs de l’Etat : Le Sénégal empeste ! Chat échaudé craind l’eau froid. On pourrait assimiler l’attitude des concessionnaires qui ont rejeté les 4 milliards de francs que l’Etat a promis de payer mardi prochain en attendant d’éponger la dette globale de 8 milliards de FCFA dus, à cette assertion.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2018 à 12:44



Selon Bara Sow, porte-parole des concessionnaires, cette attitude a été adoptée par que l’Etat n’est pas à sa première dans ces promesses.



« Tout le monde sait que si nous sommes arrivés à 7 mois de retard, c’est à cause des promesses ; on nous a promis à maintes reprises sans jamais tenir parole », a-t-il dit. Avec ce refus, la grève illimitée va donc se poursuivre selon le porte-parole des concessionnaires. Le gouvernement devra donc trouver une autre formule. C’est les Dakarois qui vont devoir prendre leur souffrance en patience à cause de la saleté qui pullule dans la capitale et ailleurs.









Leral.net



