Les contacts confinés chez eux, l’auto quarantaine des voyageurs à leur domicile pendant 14 jours, les hôtels réservés désormais aux malades…Voilà la nouvelle stratégie de prise en charge…

Les nouvelles orientations par rapport à la prise en charge des personnes contacts et des voyageurs entrants ont été révélées par le Dr Abdoulaye Bousso, suite au point de presse du ministère de la Santé et de l’Action sociale. En effet selon M.Bousso, le nombre de cas augmentent, et les structures de santé sont entrain d’atteindre leur degré de saturation. Et c’est pourquoi, informe t-il, la prise en charge extra hospitalière a commencé avec l’utilisation de structures non hospitalières pour prendre en charge les patients positifs.



« Et aujourd’hui cette prise en charge extra hospitalière va aussi s’étendre à des réceptifs hôteliers. Aujourd’hui on a vu que par rapport à nos réceptifs hôteliers qui sont occupés par la plupart des contacts, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile que nous sommes actuellement entrain de ménager », a-t-il expliqué. C’est pourquoi, souligne Dr Bousso, « par rapport aux voyageurs entrants la décision qui a été prise est de revenir à notre stratégie initiale qui était de faire un screening de tous les voyageurs à l’entrée, toute personne suspecte sera isolée ».



Ainsi, poursuit-il, pour tous les passagers qui rentrent au Sénégal ils devront rentrer chez eux et se mettre en quarantaine dans leur domicile pendant 14 jours. Concernant les contacts, la prise en charge se fera à domicile. Ils vont être confinés à domicile et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives.



