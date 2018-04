Actuellement à Washington pour une visite d'Etat, Emmanuel et Brigitte Macron ont étés chaleureusement accueillis par Donald Trump et son épouse, Melania. La rencontre a donné lieu à un dîner à quatre, en privé.

Pour ce premier jour d’une visite chargée en symboles, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte ont rejoint le couple présidentiel américain pour une brève visite du Bureau ovale. Ensuite, ils se sont rendus dans les jardins de la résidence pour jeter une poignée de terre sur les racines d’un jeune chêne venu d’une forêt du nord de la France où périrent plus de 2 000 Marines américains pendant la Grande Guerre. Or, le moment qui a le plus retenu l’attention des médias fut sans conteste le dîner privé face au fleuve Potomac.









Un “grand honneur” que ce dîner selon Donald Trump

Neuf mois après leur premier repas à quatre avec vue imprenable sur Paris, au deuxième étage de la Tour Eiffel, Donald Trump voulait rendre la pareille à son homologue français.



Si les journalistes n’ont pas pu prendre en photo le dîner, la descente en hélicoptère des deux couples a donné des clichés très glamour. En effet, pour l’occasion, Brigitte Macron a troqué la robe rose de son arrivée pour un ensemble jaune paille qui contraste avec ses hauts talons aiguilles noirs. Melania Trump, chaussée de Louboutin, arborait une cape noire sur robe noire. Les deux présidents portaient quant à eux des costumes sombres.







Après un repas de deux heures, les couples se sont rendus au pied de l’énorme hélicoptère. L’occasion pour Donald Trump de prononcer quelques mots aux journalistes, expliquant que ce dîner était un “grand honneur”.





