Les défenseurs des Droits de l’Homme montent au créneau

«Libérer toutes les personnes arrêtées et ouvrir des enquêtes pour faire la lumière sur les morts notés à Dakar et Ziguinchor ! » Telles sont les exigences des défenseurs sénégalais des droits de l’Homme, en l’occurrence le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama et le président-fondateur du Think Tank Afrikajom Center, Alioune Tine.



Ce dernier a appelé à enquêter sur les responsabilités de ceux qui ont donné la mort, pour connaître la vérité et agir en conséquence. Toujours selon Alioune Tine, le chef de l’Etat doit libérer immédiatement Déthié Fall, Mame Diarra Fam, Ahmed Aïdara et toutes les personnes arrêtées pour faciliter la désescalade. Pour Seydi Gassama, Macky Sall ne peut pas, opposant, dénoncer avec autant de véhémence les interdictions de manifester et les meurtres de manifestants et une fois au pouvoir, s’engager dans une voie pire.

L'As